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Вероника Юдина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородМытищи
Возраст2 года
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В июне состоялась трансплантация костного мозга. Сейчас Веронике нужно справиться с вирусными осложнениями.

Ход лечения

26.09.2022

По основному заболевания все хорошо. Вероника выписывается домой.

26.08.2022

Больше двух месяцев после трансплантации. РТПХ купирована, а вот с бактериальной инфекцией пока все непросто.

19.08.2022

Врачи приняли решение назначить Веронике терапию противовирусным «Фоскавиром». Этот препарат не зарегистрирован в России. Стоимость курса лечения составляет 497 000 рублей. Мы просим вас помочь девочке.

Весь ход лечения

Ваша помощь Веронике

24.08.22
700 ₽
24.08.22
500 ₽
24.08.22
5 ₽
24.08.22
50 ₽
24.08.22
159 824 ₽
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