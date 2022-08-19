Ход лечения
26.09.2022
По основному заболевания все хорошо. Вероника выписывается домой.
26.08.2022
Больше двух месяцев после трансплантации. РТПХ купирована, а вот с бактериальной инфекцией пока все непросто.
19.08.2022
Врачи приняли решение назначить Веронике терапию противовирусным «Фоскавиром». Этот препарат не зарегистрирован в России. Стоимость курса лечения составляет 497 000 рублей. Мы просим вас помочь девочке.
Ваша помощь Веронике
24.08.22
|700 ₽
24.08.22
|500 ₽
24.08.22
|5 ₽
24.08.22
|50 ₽
24.08.22
|159 824 ₽