Трагическая новость пришла из Санкт-Петербурга: не стало Вики Буйко.

«Блинцито» позволил достичь полной ремиссии, и были все надежды на успех трансплантации. 1 июля Вике провели пересадку от сестры. Но донорские клетки не прижились. До повторной трансплантации Вика не дожила: развился сепсис…

Вике помогали многие фонды и многие люди. Она была очень красивой, обаятельной, общительной. Любила рисовать и гулять на природе, обдумывала планы на дальнейшую жизнь. Планы, которым, как оказалось, не суждено было сбыться.

Светлая память. Сил близким.