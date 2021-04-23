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Вика Буйко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСанкт-Петербург
Дата смерти6.08.2021
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10.08.2021

Трагическая новость пришла из Санкт-Петербурга: не стало Вики Буйко.
«Блинцито» позволил достичь полной ремиссии, и были все надежды на успех трансплантации. 1 июля Вике провели пересадку от сестры. Но донорские клетки не прижились. До повторной трансплантации Вика не дожила: развился сепсис…

Вике помогали многие фонды и многие люди. Она была очень красивой, обаятельной, общительной. Любила рисовать и гулять на природе, обдумывала планы на дальнейшую жизнь. Планы, которым, как оказалось, не суждено было сбыться.

Светлая память. Сил близким.

15.06.2021

Курс «Блинцито» закончился с оптимальным ответом, Вика чувствует себя хорошо. 16 июня ее переводят в клинику Алмазова; дата ТКМ пока не известна, еще не определились с донором: папа или сестра.

20.05.2021

Вика получает «Блинцито», переносит нормально, без нежелательных реакций. Курс закончится 28 мая, затем 2 недели перерыв, взятие пункции. Если все будет хорошо, поедет на ТКМ.

30.04.2021

Мы закрываем сбор средств для Вики. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

После курса лекарства предполагается ТКМ в клинике Алмазова.

23.04.2021

Диагноз Вике поставили осенью 2018 года. Очень непростое лечение длилось два года, Вика наконец-то поправилась, но спустя всего пять месяцев ремиссии болезнь вернулась. Учитывая скорость развития рецидива и его локализацию, врачи решили лечить Вику препаратом «Блинцито». Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток.

Фонд «Подари жизнь» собирает на четыре флакона препарата, их стоимость 645 000 рублей. На оставшиеся необходимые флаконы ведут сборы фонды «Свет» и «Наши дети».

Ваша помощь Вике

30.04.21
500 ₽
30.04.21
М****о500 ₽
30.04.21
Н******а А.500 ₽
30.04.21
500 ₽
30.04.21
50 000 ₽
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