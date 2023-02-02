Ход лечения
01.06.2023
Вика выписывается в полной ремиссии по лейкозу.
15.05.2023
Все достаточно стабильно, без ухудшений, но пока еще сохраняется риск рецидива.
28.03.2023
Полтора месяца после трансплантации, Вика переводится в стационар кратковременного лечения. Есть проблемы из-за ранее случившихся осложнений основного заболевания, но в целом все стабильно, даже наладился аппетит. По лейкозу ремиссия.
Ваша помощь Вике
02.02.23
|У******а
|200 ₽
02.02.23
|А*******а Л.
|200 ₽
02.02.23
|300 ₽
02.02.23
|S********a S.
|1 000 ₽
02.02.23
|3 000 ₽