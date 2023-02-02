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Вика Кочкарева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЛипецк
Возраст2 года
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У Вики острый миелобластный лейкоз. Девочка готовится к трансплантации костного мозга.

Ход лечения

01.06.2023

Вика выписывается в полной ремиссии по лейкозу.

15.05.2023

Все достаточно стабильно, без ухудшений, но пока еще сохраняется риск рецидива.

28.03.2023

Полтора месяца после трансплантации, Вика переводится в стационар кратковременного лечения. Есть проблемы из-за ранее случившихся осложнений основного заболевания, но в целом все стабильно, даже наладился аппетит. По лейкозу ремиссия.

Весь ход лечения

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02.02.23
У******а200 ₽
02.02.23
А*******а Л.200 ₽
02.02.23
300 ₽
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S********a S.1 000 ₽
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3 000 ₽
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