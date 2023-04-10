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Вика Непомнящих

Сбор завершен
ДиагнозСаркома
Городп. Хребтовая (Иркутская область)
Дата смерти18.05.2023
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19.05.2023

Горестная весть: не стало Вики Непомнящих. Ей было 15 лет.

В первые дни мая выяснилось, что терапия перестала помогать. Вика была переведена на паллиативную поддержку. Оставалась надежда перевезти девочку домой после стабилизации состояния, но, к сожалению, все произошло очень быстро.

Светлая память прекрасной талантливой девушке. Сил родителям.

29.04.2023

Эффект от приема иммунопрепарата «Китруда» есть, лечение необходимо продолжать. Вике требуется еще два флакона лекарства стоимостью 255 710 рублей.

10.04.2023

Вика заболела полтора года назад. Прошла лечение, в ремиссии вернулась домой, но в июле врачи обнаружили рецидив. Сейчас, чтобы победить болезнь, девочке необходима терапия иммунопрепаратом «Китруда». Лекарство стоит 127 855 рублей.

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