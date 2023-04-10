Горестная весть: не стало Вики Непомнящих. Ей было 15 лет.

В первые дни мая выяснилось, что терапия перестала помогать. Вика была переведена на паллиативную поддержку. Оставалась надежда перевезти девочку домой после стабилизации состояния, но, к сожалению, все произошло очень быстро.

Светлая память прекрасной талантливой девушке. Сил родителям.