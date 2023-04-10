19.05.2023
Горестная весть: не стало Вики Непомнящих. Ей было 15 лет.
В первые дни мая выяснилось, что терапия перестала помогать. Вика была переведена на паллиативную поддержку. Оставалась надежда перевезти девочку домой после стабилизации состояния, но, к сожалению, все произошло очень быстро.
Светлая память прекрасной талантливой девушке. Сил родителям.
29.04.2023
Эффект от приема иммунопрепарата «Китруда» есть, лечение необходимо продолжать. Вике требуется еще два флакона лекарства стоимостью 255 710 рублей.
10.04.2023
Вика заболела полтора года назад. Прошла лечение, в ремиссии вернулась домой, но в июле врачи обнаружили рецидив. Сейчас, чтобы победить болезнь, девочке необходима терапия иммунопрепаратом «Китруда». Лекарство стоит 127 855 рублей.