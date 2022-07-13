|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Узловая (Тульская область)
|Дата смерти
|10.02.2023
12.02.2023
10 февраля мы получили известие, что Вика умерла. Ей было семнадцать лет.
Вика перенесла очень много испытаний: болела больше двух лет, несколько месяцев провела в отделении трансплантации. Врачи сделали все возможное, но лейкоз оказался сильнее.
Несмотря на тяжелую болезнь, Вика была светлой, открытой и очень стойкой. И даже в боксе трансплантационного отделения находила поводы для радости.
Светлая память. Сил близким.
17.01.2023
К сожалению, состояние остается тяжелым.
24.12.2022
У Вики непростая ситуация: почечная недостаточность и отеки. Лечится.
28.11.2022
На фоне «Джакави» у Вики улучшение по РТПХ. К сожалению, все-таки обнаружена минимальная остаточная болезнь, поэтому нужна дальнейшая терапия.
29.10.2022
У Вики хороший ответ на терапию препаратом «Джакави», лечение нужно продолжать. Стоимость лекарства на ближайший курс 191 940 рублей. Мы снова открываем сбор!
03.10.2022
На фоне приема «Джакави» Вике лучше, она прибавила в весе. Завтра планируется перевод на амбуланс.
09.09.2022
Сейчас в рамках профилактики РТПХ Вике необходима терапия препаратом «Джакави». Стоимость лекарства 191 940 рублей.
26.08.2022
После трансплантации Вика в ремиссии, разбирается с инфекционными и токсическими осложнениями. В целом все неплохо, девочка вернулась из трансплантационного бокса в свое больничное отделение.
28.07.2022
Вика получила «Микамин». Пока еще не все проблемы решены, но есть улучшения в состоянии: уже некоторое время не нужны переливания крови и наконец-то появился аппетит.
13.07.2022
Вика лечится в РДКБ, два месяца назад состоялась ТКМ. Сейчас у девушки выявили грибковую инфекцию, для лечения которой нужен препарат «Микамин». В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Стоимость препарата 504 385 рублей.
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