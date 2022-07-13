10 февраля мы получили известие, что Вика умерла. Ей было семнадцать лет.

Вика перенесла очень много испытаний: болела больше двух лет, несколько месяцев провела в отделении трансплантации. Врачи сделали все возможное, но лейкоз оказался сильнее.

Несмотря на тяжелую болезнь, Вика была светлой, открытой и очень стойкой. И даже в боксе трансплантационного отделения находила поводы для радости.

Светлая память. Сил близким.