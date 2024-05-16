Подобрать Вике подходящее лечение очень трудно. Девочке провели операцию, но полностью удалить опухоль оказалось невозможно. Лучевая терапия противопоказана из-за возраста. Стандартной химиотерапии для таких случаев не существует. Однако мировой опыт показывает, что в этой сложной ситуации может помочь сочетание четырех противоопухолевых препаратов, один из которых — «Золинза». Стоимость одной упаковки препарата — 278 784 рублей.