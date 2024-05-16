Ход лечения
17.05.2024
Мы закрываем сбор средств для Вики. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!
16.05.2024
Подобрать Вике подходящее лечение очень трудно. Девочке провели операцию, но полностью удалить опухоль оказалось невозможно. Лучевая терапия противопоказана из-за возраста. Стандартной химиотерапии для таких случаев не существует. Однако мировой опыт показывает, что в этой сложной ситуации может помочь сочетание четырех противоопухолевых препаратов, один из которых — «Золинза». Стоимость одной упаковки препарата — 278 784 рублей.
Ваша помощь Вике
|Участники забега Legal Run 2024
|278 784 ₽