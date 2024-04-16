Вита болеет давно. У нее врожденное нарушение иммунитета. И, как нередко бывает у таких детей, в какой-то момент развилось заболевание лимфатической системы. Впервые подозрение на лимфому у девочки появилось еще в 2018 году, в 2022 года Вита прошла химиотерапию, потом дважды госпитализировалась с достаточно серьезными проблемами, потом в анализах опять появились опухолевые клетки… Сейчас по лимфоме ремиссия, но ясно, что необходима трансплантация костного мозга. Вита уже в трансплантационном отделении и готовится к введению донорских клеток. Так что, как и другим нашим подопечным, нуждающимся в трансплантации, ей требуется препарат «Энтивио» для профилактики реакции «трансплантат против хозяина». Три флакона лекарства стоят 309 000 рублей.