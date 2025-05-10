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371 608 ₽360 408 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Романовка (Волгоградская область)
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
10.05.2025
На фоне основного лечения иммунитет мальчика сильно ослаб, поэтому появились серьезные инфекционные осложнения. Сейчас Вите (и другим пациентам детского отделения Московского областного онкодиспансера) требуется антибиотик «Меронем». Стоимость нужного количества лекарства 371 608 рублей.
Ваша помощь Вите
10.05.25
|10 000 ₽
10.05.25
|1 200 ₽