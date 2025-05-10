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Витя Ефремов

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371 608 ₽360 408 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Романовка (Волгоградская область)
Возраст14 лет
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Полгода назад у Вити диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

10.05.2025

На фоне основного лечения иммунитет мальчика сильно ослаб, поэтому появились серьезные инфекционные осложнения. Сейчас Вите (и другим пациентам детского отделения Московского областного онкодиспансера) требуется антибиотик «Меронем». Стоимость нужного количества лекарства 371 608 рублей.

Ваша помощь Вите

10.05.25
10 000 ₽
10.05.25
1 200 ₽
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