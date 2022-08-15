Семь лет назад у Влада диагностировали опухоль головного мозга. Врачам удалось частично удалить опухоль, затем мальчик прошел лучевую терапию. Каждый год Влад делал контрольные обследования: все было хорошо. Три года назад у него обнаружили небольшой рецидив, который на тот момент нужно было просто наблюдать. Но потом врачи все же приняли решение провести Владу радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». За лечение надо уплатить 225 000 рублей.

Влад — будущий столяр, уже сам мастерит предметы мебели. А еще Влад вышивает крестиком и самостоятельно разводит пчел. Недавно даже получил грамоту от своего региона, как самый молодой пчеловод!