Ход лечения
31.08.2022
Средства собраны, спасибо! Влад хорошо перенес лечение и выписался.
15.08.2022
Семь лет назад у Влада диагностировали опухоль головного мозга. Врачам удалось частично удалить опухоль, затем мальчик прошел лучевую терапию. Каждый год Влад делал контрольные обследования: все было хорошо. Три года назад у него обнаружили небольшой рецидив, который на тот момент нужно было просто наблюдать. Но потом врачи все же приняли решение провести Владу радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». За лечение надо уплатить 225 000 рублей.
Влад — будущий столяр, уже сам мастерит предметы мебели. А еще Влад вышивает крестиком и самостоятельно разводит пчел. Недавно даже получил грамоту от своего региона, как самый молодой пчеловод!
Ваша помощь Владу
|200 ₽
|250 ₽
|З******а О.
|100 ₽
|1 000 ₽
|Б*******я
|10 091 ₽