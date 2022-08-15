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Влад Чуботару

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородФлорешть (Молдавия)
Возраст19 лет
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У Влада случился рецидив доброкачественной опухоли головного мозга. Для его лечения мальчику было рекомендовано облучение на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

31.08.2022

Средства собраны, спасибо! Влад хорошо перенес лечение и выписался.

15.08.2022

Семь лет назад у Влада диагностировали опухоль головного мозга. Врачам удалось частично удалить опухоль, затем мальчик прошел лучевую терапию. Каждый год Влад делал контрольные обследования: все было хорошо. Три года назад у него обнаружили небольшой рецидив, который на тот момент нужно было просто наблюдать. Но потом врачи все же приняли решение провести Владу радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». За лечение надо уплатить 225 000 рублей.

Влад — будущий столяр, уже сам мастерит предметы мебели. А еще Влад вышивает крестиком и самостоятельно разводит пчел. Недавно даже получил грамоту от своего региона, как самый молодой пчеловод!

Ваша помощь Владу

19.08.22
200 ₽
19.08.22
250 ₽
19.08.22
З******а О.100 ₽
20.08.22
1 000 ₽
20.08.22
Б*******я10 091 ₽
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