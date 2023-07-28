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Влад Гаврилов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЛысково (Нижегородская область)
Возраст7 лет
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У Влада случился рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчик снова лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

15.10.2023

Ремиссия сохраняется. Трансплантат функционирует слабее нормы, так что Влад получает лекарства для стимуляции выработки лейкоцитов.

22.09.2023

Три недели после клеточной терапии. По лейкозу сохраняется полная ремиссия. Получал переливания крови.

01.09.2023

Два дня назад введены CAR-T-клетки. Сейчас состояние стабильное, есть только некоторые неизбежные токсические осложнения.

Весь ход лечения

Ваша помощь Владу

28.07.23
100 ₽
28.07.23
200 ₽
28.07.23
8 ₽
28.07.23
10 000 ₽
28.07.23
6 000 ₽
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