Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Лысково (Нижегородская область)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
15.10.2023
Ремиссия сохраняется. Трансплантат функционирует слабее нормы, так что Влад получает лекарства для стимуляции выработки лейкоцитов.
22.09.2023
Три недели после клеточной терапии. По лейкозу сохраняется полная ремиссия. Получал переливания крови.
01.09.2023
Два дня назад введены CAR-T-клетки. Сейчас состояние стабильное, есть только некоторые неизбежные токсические осложнения.
Ваша помощь Владу
28.07.23
|100 ₽
28.07.23
|200 ₽
28.07.23
|8 ₽
28.07.23
|10 000 ₽
28.07.23
|6 000 ₽