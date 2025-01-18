После очередного курса химиотерапии у Влада случилась аллергическая реакция на препарат «Онкаспар», поэтому терапию мальчик продолжил уже иммунопрепаратом «Блинцито». Однако, врачи считают, что для достижения максимального ответа на терапию, сейчас надо добавить противоопухолевый препарат «Мирсониб». Стоимость двух упаковок лекарства — 180 182 рублей.