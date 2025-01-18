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Влад Курносов

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180 182 ₽179 282 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородБарнаул
Возраст13 лет
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В июле 2024 года у Влада диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

18.01.2025

После очередного курса химиотерапии у Влада случилась аллергическая реакция на препарат «Онкаспар», поэтому терапию мальчик продолжил уже иммунопрепаратом «Блинцито». Однако, врачи считают, что для достижения максимального ответа на терапию, сейчас надо добавить противоопухолевый препарат «Мирсониб». Стоимость двух упаковок лекарства — 180 182 рублей.

Ваша помощь Владу

18.01.25
М******а М.700 ₽
18.01.25
200 ₽
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