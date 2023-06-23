Ход лечения
11.08.2023
Все хорошо, Вова выписан.
31.07.2023
Вова переведен в стационар кратковременного лечения. По лейкозу полная ремиссия, видимых очагов инфекции сейчас нет, но врачи внимательно контролируют, в частности, присутствие цитомегаловируса в анализах.
29.06.2023
Вове отменили «Колистин», лекарство передано другому ребенку с инфекционными осложнениями раннего посттрансплантационного периода.
Ваша помощь Владу
23.06.23
|100 ₽
23.06.23
|а**а
|100 ₽
23.06.23
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23.06.23
|500 ₽
23.06.23
|Н***а Е.
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