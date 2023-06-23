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Вова Симоненко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый бифенотипический лейкоз
ГородКурск
Возраст14 лет
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У 13-летнего Вовы острый бифенотипический лейкоз: болезнь, сочетающая в себе черты лимфобластного и миелобластного лейкозов.

Ход лечения

11.08.2023

Все хорошо, Вова выписан.

31.07.2023

Вова переведен в стационар кратковременного лечения. По лейкозу полная ремиссия, видимых очагов инфекции сейчас нет, но врачи внимательно контролируют, в частности, присутствие цитомегаловируса в анализах.

29.06.2023

Вове отменили «Колистин», лекарство передано другому ребенку с инфекционными осложнениями раннего посттрансплантационного периода.

Весь ход лечения

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23.06.23
100 ₽
23.06.23
а**а100 ₽
23.06.23
100 ₽
23.06.23
500 ₽
23.06.23
Н***а Е.20 462 ₽
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