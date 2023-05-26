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Владислав Салмин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЧебоксары
Возраст18 лет
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В апреле 2023 года у Влада состоялась трансплантация костного мозга в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

Самочувствие неплохое (хотя показатели крови низкие), по лейкозу ремиссия. Возможно, нужна будет доливка CAR-T-клеток, если сейчас их в организме не хватает. Трансплантация запланирована на начало декабря, донором будет папа.

15.09.2023

Состояние без ухудшений, не лихорадит. Инфекционных очагов нет. Проводится профилактика РТПХ.

31.08.2023

У Влада были обнаружены признаки рецидива, поэтому срочно проводится CAR-T-клеточная терапия. Завтра предстоит введение донорских клеток.

Весь ход лечения

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26.05.23
Участники забега LegalRun 2023191 940 ₽
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