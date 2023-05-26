Ход лечения
31.10.2023
Самочувствие неплохое (хотя показатели крови низкие), по лейкозу ремиссия. Возможно, нужна будет доливка CAR-T-клеток, если сейчас их в организме не хватает. Трансплантация запланирована на начало декабря, донором будет папа.
15.09.2023
Состояние без ухудшений, не лихорадит. Инфекционных очагов нет. Проводится профилактика РТПХ.
31.08.2023
У Влада были обнаружены признаки рецидива, поэтому срочно проводится CAR-T-клеточная терапия. Завтра предстоит введение донорских клеток.
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