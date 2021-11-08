Сбор средств завершен, спасибо! Выяснилось, что Володю пока будут лечить другим препаратом («Рапамун»), а «Дарзалекс» получит другой ребенок. Эта девочка также лечится в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, и у нее тоже серьезные проблемы, связанные с разрушением клеток крови.



Володя в достаточно стабильном состоянии, преодолевает последствия инфекционных и других осложнений.