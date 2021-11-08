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Володя Шиляев

Сбор завершен
ДиагнозИммунная цитопения
ГородПермь
Возраст14 лет
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У Володи редкое иммунное заболевание. Мальчику нужна специфическая терапия.

Ход лечения

17.12.2021

Вова выписан, будет продолжать терапию по месту жительства.

27.11.2021

Володя продолжает лечиться «Рапамуном», самочувствие неплохое, мальчик активен.

09.11.2021

Сбор средств завершен, спасибо! Выяснилось, что Володю пока будут лечить другим препаратом («Рапамун»), а «Дарзалекс» получит другой ребенок. Эта девочка также лечится в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, и у нее тоже серьезные проблемы, связанные с разрушением клеток крови.

Володя в достаточно стабильном состоянии, преодолевает последствия инфекционных и других осложнений.

Весь ход лечения

Ваша помощь Володе

08.11.21
200 ₽
08.11.21
500 ₽
08.11.21
300 ₽
08.11.21
А******а Е.1 500 ₽
08.11.21
V.1 000 ₽
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