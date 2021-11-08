Ход лечения
17.12.2021
Вова выписан, будет продолжать терапию по месту жительства.
27.11.2021
Володя продолжает лечиться «Рапамуном», самочувствие неплохое, мальчик активен.
09.11.2021
Сбор средств завершен, спасибо! Выяснилось, что Володю пока будут лечить другим препаратом («Рапамун»), а «Дарзалекс» получит другой ребенок. Эта девочка также лечится в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, и у нее тоже серьезные проблемы, связанные с разрушением клеток крови.
Володя в достаточно стабильном состоянии, преодолевает последствия инфекционных и других осложнений.
Ваша помощь Володе
|200 ₽
|500 ₽
|300 ₽
|А******а Е.
|1 500 ₽
|V.
|1 000 ₽