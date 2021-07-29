Ход лечения
09.11.2021
Продолжается терапия консолидации, все планово, Володя нормально себя чувствует, «Эрвиназа» переносится благополучно.
09.09.2021
Вова получает терапию с «Эрвиназой». Пятая неделя блока химиотерапии, аллергии нет, переносит хорошо.
31.07.2021
Предполагается, что первое введение «Эрвиназы» будет проведено в начале следующего этапа терапии консолидации, примерно 10 августа.
Ваша помощь Володе
29.07.21
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|500 ₽
29.07.21
|1 000 ₽
29.07.21
|100 ₽
29.07.21
|300 ₽
30.07.21
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