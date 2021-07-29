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Володя Маслов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородРязань
Возраст18 лет
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Под Новый год Володя простудился, но лечение не помогало. А уже в январе юноша попал в больницу, где быстро стало ясно, что у него острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

09.11.2021

Продолжается терапия консолидации, все планово, Володя нормально себя чувствует, «Эрвиназа» переносится благополучно.

09.09.2021

Вова получает терапию с «Эрвиназой». Пятая неделя блока химиотерапии, аллергии нет, переносит хорошо.

31.07.2021

Предполагается, что первое введение «Эрвиназы» будет проведено в начале следующего этапа терапии консолидации, примерно 10 августа.

Весь ход лечения

Ваша помощь Володе

29.07.21
Т******а500 ₽
29.07.21
1 000 ₽
29.07.21
100 ₽
29.07.21
300 ₽
30.07.21
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