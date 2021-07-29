Под Новый год Володя простудился, но лечение не помогало. А уже в январе юноша попал в больницу, где быстро стало ясно, что у него острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения 09.11.2021 Продолжается терапия консолидации, все планово, Володя нормально себя чувствует, «Эрвиназа» переносится благополучно. 09.09.2021 Вова получает терапию с «Эрвиназой». Пятая неделя блока химиотерапии, аллергии нет, переносит хорошо. 31.07.2021 Предполагается, что первое введение «Эрвиназы» будет проведено в начале следующего этапа терапии консолидации, примерно 10 августа. Весь ход лечения