01.04.2022
30 марта не стало Володи Панова. Ему было 12 лет.
Володя болел долго и очень тяжело, борясь сразу с двумя онкологическими заболеваниями. Ему требовалась трансплантация костного мозга, но мальчику было настолько плохо, что пересадку приходилось долгое время откладывать. Казалось, состояние удалось стабилизировать. Но очень скоро после ТКМ (без которой было не обойтись) произошло очередное ухудшение, активизировались инфекции, Володя попал в реанимацию и уже оттуда не вышел. Это произошло в петербургской клинике.
Володя и его мама боролись и не теряли мужества даже тогда, когда было совсем трудно. Мальчику помогали многие люди и многие фонды. Но бывают случаи, когда болезнь оказывается сильнее.
Светлая память. Сил близким.
15.03.2022
14 февраля проведена трансплантация. Произошло приживление, но пока много серьезных осложнений, в том числе инфекционных, Володя получает интенсивную терапию.
27.01.2022
31 января будет произведен забор донорских клеток (от папы), так что трансплантация предстоит совсем скоро. Володя держится бодро, хотя нога до сих пор не полностью зажила и болит. Но ждать с пересадкой уже нельзя.
11.01.2022
Володя все никак не начнет подготовку к пересадке: надо, чтобы зажила нога после операции на колене. Тромбоциты низкие, нужны переливания. Но все равно состояние лучше, чем было.
12.12.2021
Наборы для очистки трансплантата заказаны и скоро будут получены клиникой в Санкт-Петербурге.
29.10.2021
Предстоит трансплантация, это единственная надежда на излечение в Володином случае. Нужны наборы для очистки трансплантата.
15.09.2021
Володя получает химиотерапию и иммуноглобулин. Мама говорит, что впервые за последние девять месяцев мальчику стало лучше.
25.08.2021
Сейчас фонд помогает мальчику с покупкой иммуноглобулина для повышения сопротивляемости инфекциям: с этим лекарством перебои, а Володе его настоятельно рекомендовал врачебный консилиум.
12.08.2021
Володя сейчас лечится от сопутствующего заболевания (гистиоцитоза). С инфекциями на фоне химиотерапии получше, но самочуствие страдает. Делать прогнозы пока рано.
01.07.2021
В июне было достигнуто некоторое улучшение, но в целом у Володи непростая ситуация: помимо лейкоза, есть и аутоиммунные проблемы. Сейчас мальчик в петербургской клинике, и врачи обдумывают оптимальную стратегию дальнейшего лечения.
19.05.2021
Володя лечится от острого лимфобластного лейкоза. К сожалению, возникли осложнения: грибковая инфекция. Мальчику срочно нужен эффективный, но дорогостоящий противогрибковый препарат «Амфолип». Его стоимость 757 050 рублей.
Если денег будет собрано больше, чем нужно Володе, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.
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