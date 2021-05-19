30 марта не стало Володи Панова. Ему было 12 лет.

Володя болел долго и очень тяжело, борясь сразу с двумя онкологическими заболеваниями. Ему требовалась трансплантация костного мозга, но мальчику было настолько плохо, что пересадку приходилось долгое время откладывать. Казалось, состояние удалось стабилизировать. Но очень скоро после ТКМ (без которой было не обойтись) произошло очередное ухудшение, активизировались инфекции, Володя попал в реанимацию и уже оттуда не вышел. Это произошло в петербургской клинике.

Володя и его мама боролись и не теряли мужества даже тогда, когда было совсем трудно. Мальчику помогали многие люди и многие фонды. Но бывают случаи, когда болезнь оказывается сильнее.



Светлая память. Сил близким.