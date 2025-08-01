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306 000 ₽141 000 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Ковров (Владимирская область)
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
01.08.2025
Всеволод лечится с начала этого года, но пока справиться с болезнью не удается. Сейчас мальчик готовится к пересадке костного мозга. Чтобы предотвратить реакцию «трансплантат против хозяина», Всеволоду нужно пройти терапию иммунопрепаратом «Энтивио». Необходимо три флакона стоимостью 306 000 рублей. Мы просим вас поддержать Всеволода!
Ваша помощь Всеволоду
01.08.25
|Н***а Е.
|165 000 ₽