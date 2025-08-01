Всеволод лечится с начала этого года, но пока справиться с болезнью не удается. Сейчас мальчик готовится к пересадке костного мозга. Чтобы предотвратить реакцию «трансплантат против хозяина», Всеволоду нужно пройти терапию иммунопрепаратом «Энтивио». Необходимо три флакона стоимостью 306 000 рублей. Мы просим вас поддержать Всеволода!