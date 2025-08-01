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Всеволод Малышев

Помочь
306 000 ₽141 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКовров (Владимирская область)
Возраст8 лет
У Всеволода лейкоз. Мальчику предстоит трансплантация костного мозга.

Ход лечения

01.08.2025

Всеволод лечится с начала этого года, но пока справиться с болезнью не удается. Сейчас мальчик готовится к пересадке костного мозга. Чтобы предотвратить реакцию «трансплантат против хозяина», Всеволоду нужно пройти терапию иммунопрепаратом «Энтивио». Необходимо три флакона стоимостью 306 000 рублей. Мы просим вас поддержать Всеволода!

Ваша помощь Всеволоду

01.08.25
Н***а Е.165 000 ₽
Все пожертвования
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