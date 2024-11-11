У Яна редкий и агрессивный вариант рака щитовидной железы. Уже при обнаружении опухоль была очень распространенной, и удалить ее получилось только частично. Но есть надежда на терапию. Исследование показало, что опухоль связана с определенной генетической поломкой, при которой эффективен совсем новый препарат «Рецевмо» (селперкатиниб): он был зарегистрирован в России буквально год назад. Как всякий новый препарат, «Рецевмо» пока стоит дорого: для лечения Яна нужно собрать 1 170 000 рублей.