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Ян Антонов

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1 170 000 ₽1 170 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозРак щитовидной железы
ГородПенза
Возраст12 лет
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В октябре Ян был госпитализирован в Центр им. Димы Рогачева.

Ход лечения

11.11.2024

У Яна редкий и агрессивный вариант рака щитовидной железы. Уже при обнаружении опухоль была очень распространенной, и удалить ее получилось только частично. Но есть надежда на терапию. Исследование показало, что опухоль связана с определенной генетической поломкой, при которой эффективен совсем новый препарат «Рецевмо» (селперкатиниб): он был зарегистрирован в России буквально год назад. Как всякий новый препарат, «Рецевмо» пока стоит дорого: для лечения Яна нужно собрать 1 170 000 рублей.

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