Опухоль у Яны диагностировали больше года назад. Тогда врачам удалось ее почти полностью удалить. Но на последнем обследовании был вновь выявлен небольшой рост остатков новообразования. Из-за расположения и размера опухоли Яне рекомендовали не повторную операцию, а лучевую терапию в Центре нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. Квот на нужный вид лучевого лечения сейчас нет, но ждать нельзя. Стоимость лечения 453 000 рублей.