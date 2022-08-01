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Яна Серегина

Сбор завершен
ДиагнозАденома гипофиза
ГородЕлец
Возраст17 лет
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У Яны рецидив доброкачественной опухоли головного мозга. Девочке нужна лучевая терапия.

Ход лечения

31.08.2022

Яна выписана. Все планово, через 3-6 месяцев предстоит контрольное обследование.

16.08.2022

Лечение оплачено, Яна продолжает курс лучевой терапии из 29 сеансов, переносит хорошо.

01.08.2022

Опухоль у Яны диагностировали больше года назад. Тогда врачам удалось ее почти полностью удалить. Но на последнем обследовании был вновь выявлен небольшой рост остатков новообразования. Из-за расположения и размера опухоли Яне рекомендовали не повторную операцию, а лучевую терапию в Центре нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. Квот на нужный вид лучевого лечения сейчас нет, но ждать нельзя. Стоимость лечения 453 000 рублей.

Ваша помощь Яне

15.08.22
100 ₽
15.08.22
Т**ш В.3 000 ₽
15.08.22
3 000 ₽
16.08.22
300 ₽
16.08.22
3 000 ₽
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