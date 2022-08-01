Ход лечения
31.08.2022
Яна выписана. Все планово, через 3-6 месяцев предстоит контрольное обследование.
16.08.2022
Лечение оплачено, Яна продолжает курс лучевой терапии из 29 сеансов, переносит хорошо.
01.08.2022
Опухоль у Яны диагностировали больше года назад. Тогда врачам удалось ее почти полностью удалить. Но на последнем обследовании был вновь выявлен небольшой рост остатков новообразования. Из-за расположения и размера опухоли Яне рекомендовали не повторную операцию, а лучевую терапию в Центре нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. Квот на нужный вид лучевого лечения сейчас нет, но ждать нельзя. Стоимость лечения 453 000 рублей.
Ваша помощь Яне
|100 ₽
|Т**ш В.
|3 000 ₽
|3 000 ₽
|300 ₽
|3 000 ₽