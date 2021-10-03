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Ярослав Коваль

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородАтырау, Казахстан
Возраст12 лет
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У Ярослава опухоль головного мозга. Мальчику предстоит операция, которую готовы сделать в Центре нейрохирургии им. Бурденко.

Ход лечения

04.10.2021

Средства на лечение Ярослава были собраны благодаря благотворительному шахматному турниру Legal Chess 2021. Спасибо!

Ярослав уже прооперирован. Опухоль удалена, состояние после операции удовлетворительное. К сожалению, опухоль оказалась злокачественной (анапластическая эпендимома), так что Ярославу предстоит долгое и сложное дальнейшее лечение.

03.10.2021

После обследования у Ярослава была обнаружена опухоль 4 желудочка с парастволовым распространением. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко готовы провести операцию по удалению опухоли. Но для Ярослава лечение в российской клинике полностью платное, а это 450 000 рублей. Его семья не может самостоятельно оплатить счет на эту сумму и нуждается в поддержке благотворителей.

Ваша помощь Ярославу

04.10.21
Участники III благотворительного шахматного турнира Legal Chess 2021400 025 ₽
04.10.21
M*****в И.5 000 ₽
04.10.21
45 000 ₽
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