После обследования у Ярослава была обнаружена опухоль 4 желудочка с парастволовым распространением. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко готовы провести операцию по удалению опухоли. Но для Ярослава лечение в российской клинике полностью платное, а это 450 000 рублей. Его семья не может самостоятельно оплатить счет на эту сумму и нуждается в поддержке благотворителей.