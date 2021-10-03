Ход лечения
04.10.2021
Средства на лечение Ярослава были собраны благодаря благотворительному шахматному турниру Legal Chess 2021. Спасибо!
Ярослав уже прооперирован. Опухоль удалена, состояние после операции удовлетворительное. К сожалению, опухоль оказалась злокачественной (анапластическая эпендимома), так что Ярославу предстоит долгое и сложное дальнейшее лечение.
03.10.2021
После обследования у Ярослава была обнаружена опухоль 4 желудочка с парастволовым распространением. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко готовы провести операцию по удалению опухоли. Но для Ярослава лечение в российской клинике полностью платное, а это 450 000 рублей. Его семья не может самостоятельно оплатить счет на эту сумму и нуждается в поддержке благотворителей.
Ваша помощь Ярославу
|Участники III благотворительного шахматного турнира Legal Chess 2021
|400 025 ₽
|M*****в И.
|5 000 ₽
|45 000 ₽