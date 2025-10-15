Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Ярослав Шепаев

215 000 ₽164 500 ₽ осталось собрать
ДиагнозНеходжкинская лимфома
ГородКузнецк
Возраст11 лет
У Ярослава рецидив неходжкинской лимфомы, он проходит лечение в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

15.10.2025

Ярославу предстоит трансплантация костного мозга, но прежде нужно добиться ремиссии заболевания. Опухоль уже значительно уменьшилась в размерах, и сейчас мальчику необходим противоопухолевый препарат «Атрианс» стоимостью 215 000 рублей. Мы просим вас помочь Ярославу!

Ваша помощь Ярославу

15.10.25
Г*****о10 000 ₽
15.10.25
700 ₽
15.10.25
К***********е А.500 ₽
15.10.25
35 000 ₽
15.10.25
100 ₽
