215 000 ₽164 500 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Неходжкинская лимфома
|Город
|Кузнецк
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
15.10.2025
Ярославу предстоит трансплантация костного мозга, но прежде нужно добиться ремиссии заболевания. Опухоль уже значительно уменьшилась в размерах, и сейчас мальчику необходим противоопухолевый препарат «Атрианс» стоимостью 215 000 рублей. Мы просим вас помочь Ярославу!
Ваша помощь Ярославу
15.10.25
|Г*****о
|10 000 ₽
15.10.25
|700 ₽
15.10.25
|К***********е А.
|500 ₽
15.10.25
|35 000 ₽
15.10.25
|100 ₽