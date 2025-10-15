Ярославу предстоит трансплантация костного мозга, но прежде нужно добиться ремиссии заболевания. Опухоль уже значительно уменьшилась в размерах, и сейчас мальчику необходим противоопухолевый препарат «Атрианс» стоимостью 215 000 рублей. Мы просим вас помочь Ярославу!