Ход лечения
03.08.2023
Курс «Атгам» проведен. Ярослав перенес его удовлетворительно. Оценка эффективности лечения ожидается в течение полугода.
03.07.2023
Ярослав сейчас в клинике, получает терапию препаратом «Циклоспорин». Это часть стандартной терапии при его диагнозе.
02.06.2023
В апреле Ярослав стал сильно уставать. К тому же родителей настораживала его бледность, и они решили обследовать сына. Анализы крови выявили апластическую анемию. Сейчас юноше нужно пройти лечение иммуносупрессивным препаратом «Атгам». Стоимость семи упаковок лекарства 1 189 650 рублей.
Ваша помощь Ярославу
|К******а Е.
|150 ₽
|500 ₽
|10 000 ₽
|Т*****а В.
|1 200 ₽
|272 300 ₽
Статьи об Ярославе
Ярослав умеет побеждать
Ярослав с самого детства занимался спортом: гимнастика, хоккей, дзюдо. В планах был еще и футбол. Но однажды что-то пошло не так и пришлось отказаться сразу от всего. А потом Ярослав оказался в больнице.