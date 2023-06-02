6.06.2023

Ярослав умеет побеждать

Ярослав с самого детства занимался спортом: гимнастика, хоккей, дзюдо. В планах был еще и футбол. Но однажды что-то пошло не так и пришлось отказаться сразу от всего. А потом Ярослав оказался в больнице.