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Ярослав Соколов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородЭлектросталь
Возраст15 лет
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У Ярослава апластическая анемия, юноша лечится в Московском областном онкологическом диспансере.

Ход лечения

03.08.2023

Курс «Атгам» проведен. Ярослав перенес его удовлетворительно. Оценка эффективности лечения ожидается в течение полугода.

03.07.2023

Ярослав сейчас в клинике, получает терапию препаратом «Циклоспорин». Это часть стандартной терапии при его диагнозе.

02.06.2023

В апреле Ярослав стал сильно уставать. К тому же родителей настораживала его бледность, и они решили обследовать сына. Анализы крови выявили апластическую анемию. Сейчас юноше нужно пройти лечение иммуносупрессивным препаратом «Атгам». Стоимость семи упаковок лекарства 1 189 650 рублей. 

Ваша помощь Ярославу

14.06.23
К******а Е.150 ₽
14.06.23
500 ₽
14.06.23
10 000 ₽
14.06.23
Т*****а В.1 200 ₽
14.06.23
272 300 ₽
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Ярослав умеет побеждать

Ярослав с самого детства занимался спортом: гимнастика, хоккей, дзюдо. В планах был еще и футбол. Но однажды что-то пошло не так и пришлось отказаться сразу от всего. А потом Ярослав оказался в больнице.

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