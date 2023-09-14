Хорошие новости: юноша вышел в ремиссию! Теперь ее обязательно нужно закрепить. Для этого врачи назначили Ярославу еще несколько введений противоопухолевого препарата «Адцетрис». Стоимость трех флаконов лекарства 543 000 рублей.