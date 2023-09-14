Ход лечения
15.10.2023
Продолжается подбор антибиотиков для наиболее эффективной терапии. Из осложнений иммунотерапии наблюдается сниженный уровень тромбоцитов. Но в целом самочувствие неплохое.
21.09.2023
Средства собраны, спасибо! У Ярослава без ухудшений, но нужны антибиотики для борьбы с инфекциями.
14.09.2023
Хорошие новости: юноша вышел в ремиссию! Теперь ее обязательно нужно закрепить. Для этого врачи назначили Ярославу еще несколько введений противоопухолевого препарата «Адцетрис». Стоимость трех флаконов лекарства 543 000 рублей.
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