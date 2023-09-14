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Ярослав Зенков

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородОмск
Возраст18 лет
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С апреля Ярослав лечится от рецидива лимфомы Ходжкина в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева .

Ход лечения

15.10.2023

Продолжается подбор антибиотиков для наиболее эффективной терапии. Из осложнений иммунотерапии наблюдается сниженный уровень тромбоцитов. Но в целом самочувствие неплохое.

21.09.2023

Средства собраны, спасибо! У Ярослава без ухудшений, но нужны антибиотики для борьбы с инфекциями.

14.09.2023

Хорошие новости: юноша вышел в ремиссию! Теперь ее обязательно нужно закрепить. Для этого врачи назначили Ярославу еще несколько введений противоопухолевого препарата «Адцетрис». Стоимость трех флаконов лекарства 543 000 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ярославу

21.09.23
Анонимное пожертвование500 ₽
Анонимное пожертвование700 ₽
21.09.23
2 000 ₽
21.09.23
200 ₽
21.09.23
10 000 ₽
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