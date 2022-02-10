Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ярослава Атаджанова

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородСаратов
Возраст15 лет
Поделиться:
У Ярославы лимфома Ходжкина. С октября девочка лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

05.05.2022

Проведен еще один блок химиотерапии, сейчас продолжается второй. Переносятся удовлетворительно. Если на контрольном обследовании все будет хорошо, возможно, удастся обойтись без лучевой терапии.

18.03.2022

Ярослава в ремиссии, по данным ПЭТ. На «Адцетрис» возникли побочные реакции, так что для закрепления успеха девочка будет все-таки продолжать стандартную терапию, в конце марта предстоит очередное обследование.

28.02.2022

Проведен очередной блок терапии. Состояние ребенка с положительной динамикой, с инфекционными осложнениями удалось справиться.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ярославе

10.02.22
1 500 ₽
10.02.22
500 ₽
10.02.22
599 ₽
10.02.22
Р****а М.700 ₽
10.02.22
К*********а Л.43 406 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari