Ход лечения
05.05.2022
Проведен еще один блок химиотерапии, сейчас продолжается второй. Переносятся удовлетворительно. Если на контрольном обследовании все будет хорошо, возможно, удастся обойтись без лучевой терапии.
18.03.2022
Ярослава в ремиссии, по данным ПЭТ. На «Адцетрис» возникли побочные реакции, так что для закрепления успеха девочка будет все-таки продолжать стандартную терапию, в конце марта предстоит очередное обследование.
28.02.2022
Проведен очередной блок терапии. Состояние ребенка с положительной динамикой, с инфекционными осложнениями удалось справиться.
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