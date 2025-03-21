Впервые болезнь проявила себя 3,5 года назад: у девочки появилась слабость, одышка, сонливость и снижение аппетита. Все это время Ёсимин получала лечение, а в январе этого года у нее состоялась трансплантация костного мозга. Донором стала мама. К сожалению, трансплантат не прижился, и теперь девочку ждет повторная пересадка. Сейчас, в рамках подготовительной терапии к ТКМ, ей нужен препарат «Дарзалекс». Стоимость трех упаковок лекарства — 213 594 рубля.