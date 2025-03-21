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213 594 ₽213 594 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Иммунодефицит
|Город
|п. Малаховка (Московская область)
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
21.03.2025
Впервые болезнь проявила себя 3,5 года назад: у девочки появилась слабость, одышка, сонливость и снижение аппетита. Все это время Ёсимин получала лечение, а в январе этого года у нее состоялась трансплантация костного мозга. Донором стала мама. К сожалению, трансплантат не прижился, и теперь девочку ждет повторная пересадка. Сейчас, в рамках подготовительной терапии к ТКМ, ей нужен препарат «Дарзалекс». Стоимость трех упаковок лекарства — 213 594 рубля.