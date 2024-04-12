У Захария долгая и непростая история болезни. Сперва он попал в клинику с подозрением на апластическую анемию. Потом этот диагноз не подтвердился: выяснилось, что анемия, скорее всего, связана с последствиями ранее перенесенной инфекции. Но уже через несколько месяцев мальчик снова был госпитализирован, и на этот раз диагноз был «острый миелоидный лейкоз». Стандартная терапия вроде бы помогла… на время. А потом анализы вновь ухудшились, так что пришлось подключать самые сильные противоопухолевые препараты. Очередной блок химиотерапии уже позади, но возникла новая беда: вирусные инфекции. Теперь юноше необходима терапия препаратом «Синагис». Стоимость нужного количества лекарства 444 048 рублей.