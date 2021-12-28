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Залина Дюшекеева

Сбор завершен
ДиагнозАнапластическая эпендимома
ГородБишкек (Киргизия)
Возраст4 года
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У Залины опухоль головного мозга. Частично ее смогли удалить в местной больнице, но сейчас нужна повторная операция.

Ход лечения

18.01.2022

10 января Залина прооперирована. Она нормально перенесла операцию, выписалась, сейчас ей рекомендуется консультация радиолога для определения дальнейшей тактики лечения.

28.12.2021

У маленькой Залины в ноябре появилась сильная слабость и стал косить левый глаз. После обследования у девочки была выявлена опухоль головного мозга — анапластическая эпендимома. Врачи по месту жительства смогли удалить ее только частично, а после начали курс химиотерапии. Родители решили получить консультацию специалистов в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Нейрохирурги Центра готовы провести операцию по удалению остаточного фрагмента опухоли. Но лечение в России для девочки платное. Операция стоит 526 000 рублей.

Ваша помощь Залине

30.12.21
А*****в1 200 ₽
30.12.21
К****н Е.1 200 ₽
30.12.21
Д***н Ф.1 000 ₽
30.12.21
1 200 ₽
30.12.21
К*********й А.410 000 ₽
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