У Залины опухоль головного мозга. Частично ее смогли удалить в местной больнице, но сейчас нужна повторная операция.
Ход лечения
18.01.2022
10 января Залина прооперирована. Она нормально перенесла операцию, выписалась, сейчас ей рекомендуется консультация радиолога для определения дальнейшей тактики лечения.
28.12.2021
У маленькой Залины в ноябре появилась сильная слабость и стал косить левый глаз. После обследования у девочки была выявлена опухоль головного мозга — анапластическая эпендимома. Врачи по месту жительства смогли удалить ее только частично, а после начали курс химиотерапии. Родители решили получить консультацию специалистов в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Нейрохирурги Центра готовы провести операцию по удалению остаточного фрагмента опухоли. Но лечение в России для девочки платное. Операция стоит 526000 рублей.