У маленькой Залины в ноябре появилась сильная слабость и стал косить левый глаз. После обследования у девочки была выявлена опухоль головного мозга — анапластическая эпендимома. Врачи по месту жительства смогли удалить ее только частично, а после начали курс химиотерапии. Родители решили получить консультацию специалистов в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Нейрохирурги Центра готовы провести операцию по удалению остаточного фрагмента опухоли. Но лечение в России для девочки платное. Операция стоит 526 000 рублей.