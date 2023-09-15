Ход лечения
25.10.2023
Удача: достигнута ремиссия! Теперь предстоит аутотрансплантация костного мозга.
15.09.2023
Стандартная терапия не дала нужных результатов: на контрольном обследовании выявили рост опухоли. Поэтому сейчас Жене нужен противоопухолевый препарат «Адцетрис», который как раз рекомендован для непростых случаев лечения болезни Ходжкина. Четыре флакона стоят 724 000 рублей.
Ваша помощь Жене
|1 200 ₽
|500 ₽
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|К********а
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«Это не рак, это лимфома»
Так Женя говорит маме и просит ее не путать эти два слова. Он знает, что его болезнь хорошо лечится. И это действительно так. В Международный день борьбы с лимфомой рассказываем историю мальчика и просим вас помочь детям.