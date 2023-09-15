15.09.2023

«Это не рак, это лимфома»

Так Женя говорит маме и просит ее не путать эти два слова. Он знает, что его болезнь хорошо лечится. И это действительно так. В Международный день борьбы с лимфомой рассказываем историю мальчика и просим вас помочь детям.