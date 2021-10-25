В марте 2021 года Жене частично удалили опухоль головного мозга в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас состояние девушки стабильное, но периодически беспокоят головные боли. Чтобы остаточная опухоль опять не стала увеличиваться, Жене нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.