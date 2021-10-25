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Женя Ковалева

Сбор завершен
ДиагнозПилоидная астроцитома
Городг. Унеча (Брянская обл.)
Возраст21 год
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У Жени доброкачественная опухоль головного мозга. Врачи частично ее удалили. Чтобы оставшийся фрагмент опухоли не начал расти снова, девочке нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-Нож».

Ход лечения

01.11.2021

Лечение пройдено, все нормально, Женя хорошо себя чувствует, выписалась из клиники.

25.10.2021

В марте 2021 года Жене частично удалили опухоль головного мозга в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас состояние девушки стабильное, но периодически беспокоят головные боли. Чтобы остаточная опухоль опять не стала увеличиваться, Жене нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.

Ваша помощь Жене

28.10.21
А*******а500 ₽
28.10.21
300 ₽
28.10.21
149 ₽
28.10.21
200 ₽
28.10.21
88 343 ₽
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