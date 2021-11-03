После трансплантации костного мозга прошло уже больше года. Однако лечение все еще нужно продолжать.

Ход лечения 23.05.2022 Женя дома, принимает «Джакави». В целом все планово, потихоньку восстанавливается иммунитет. 20.05.2022 Девочка чувствует себя неплохо, все достаточно стабильно, но пока что нужна терапия по поводу реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Поэтому прием препарата «Джакави» следует продолжать. Очередной курс стоит 91 172 рубля. 03.11.2021 Прошло 250 суток с момента трансплантации костного мозга. Сейчас Женя пытается справиться с возникшей реакцией «трансплантат против хозяина» (РТПХ), ей хорошо помогает противоопухолевый препарат «Джакави». Стоимость очередного курса 91 200 рублей. Весь ход лечения