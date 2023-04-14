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Женя Поветкин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКурск
Возраст2 года
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У Жени появились серьезные осложнения на фоне лечения. Основной препарат терапии необходимо заменить.

Ход лечения

23.05.2023

Женя в полной ремиссии, выписан на поддерживающую терапию.

27.04.2023

Идет терапия «Блинцито», Женя хорошо ее переносит, видимых очагов инфекции нет.

14.04.2023

Мальчик проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Во время очередного блока химиотерапии у Жени появились тромботические осложнения. Но лечение прерывать нельзя: нужно закрепить ремиссию. Этому поможет дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито», стоимость четырех упаковок лекарства 645 512 рублей.

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