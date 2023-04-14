Мальчик проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Во время очередного блока химиотерапии у Жени появились тромботические осложнения. Но лечение прерывать нельзя: нужно закрепить ремиссию. Этому поможет дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито», стоимость четырех упаковок лекарства 645 512 рублей.