Зиннатой нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.
Ход лечения
31.10.2022
Зиннатой прооперирована и сегодня выписана. Выяснилось, что опухоль исходит из пирамиды височной кости и далее распространяется внутрь черепа. Операция была сложной, но в целом девочка перенесла ее нормально, ей стало лучше, значительная часть неврологических симптомов сразу уменьшилась или исчезла. Но гистология показала, что опухоль злокачественная (скорее всего, саркома Юинга), так что обязательно потребуется химиотерапия.
23.10.2022
Поскольку такое сложное лечение в Узбекистане девочке провести не могут, семья отправила документы в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Врачи Центра готовы сделать операцию, но лечение иностранных граждан платное, нужно собрать 521 000 рублей.