Зиннатой прооперирована и сегодня выписана. Выяснилось, что опухоль исходит из пирамиды височной кости и далее распространяется внутрь черепа. Операция была сложной, но в целом девочка перенесла ее нормально, ей стало лучше, значительная часть неврологических симптомов сразу уменьшилась или исчезла. Но гистология показала, что опухоль злокачественная (скорее всего, саркома Юинга), так что обязательно потребуется химиотерапия.