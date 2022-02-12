Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Мышкин (Ярославская обл)
|Возраст
|4 года
Ход лечения
12.09.2022
Злата выписана!
01.08.2022
Злата нормально себя чувствует, есть аппетит. Остатки высыпаний, связанных с РТПХ, пока остаются, но новых элементов сыпи нет.
06.06.2022
Два с лишним месяца после трансплантации. Злата в стационаре кратковременного лечения. Есть тенденция к реактивации кожной РТПХ, видимых очагов инфекций нет, в целом ситуация достаточно стабильная.
Ваша помощь Злате
12.02.22
|500 ₽
12.02.22
|700 ₽
12.02.22
|1 200 ₽
12.02.22
|1 000 ₽
12.02.22
|200 ₽