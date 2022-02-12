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Злата Кондакова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородМышкин (Ярославская обл)
Возраст4 года
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Злата с октября 2021 года лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

12.09.2022

Злата выписана!

01.08.2022

Злата нормально себя чувствует, есть аппетит. Остатки высыпаний, связанных с РТПХ, пока остаются, но новых элементов сыпи нет.

06.06.2022

Два с лишним месяца после трансплантации. Злата в стационаре кратковременного лечения. Есть тенденция к реактивации кожной РТПХ, видимых очагов инфекций нет, в целом ситуация достаточно стабильная.

Весь ход лечения

Ваша помощь Злате

12.02.22
500 ₽
12.02.22
700 ₽
12.02.22
1 200 ₽
12.02.22
1 000 ₽
12.02.22
200 ₽
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