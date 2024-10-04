У Златы редкая опухоль, которую невозможно вылечить только хирургически: обязательно нужна химиотерапия. Сейчас Злате и еще нескольким пациентам отделения клинической онкологии требуется противоопухолевый препарат «Космеген», который входит в протокол лечения при этом диагнозе и некоторых других опухолях. Всего необходимо собрать 567 000 рублей.