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567 000 ₽566 700 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Плевропульмональная бластома
|Город
|Бийск
|Возраст
|4 года
Ход лечения
04.10.2024
У Златы редкая опухоль, которую невозможно вылечить только хирургически: обязательно нужна химиотерапия. Сейчас Злате и еще нескольким пациентам отделения клинической онкологии требуется противоопухолевый препарат «Космеген», который входит в протокол лечения при этом диагнозе и некоторых других опухолях. Всего необходимо собрать 567 000 рублей.
Ваша помощь Злате
04.10.24
|З******в М.
|300 ₽