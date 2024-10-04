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Злата Виниченко

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567 000 ₽566 700 ₽ осталось собрать
ДиагнозПлевропульмональная бластома
ГородБийск
Возраст4 года
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У Златы два месяца назад обнаружили опухоль в легком. Девочка лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

04.10.2024

У Златы редкая опухоль, которую невозможно вылечить только хирургически: обязательно нужна химиотерапия. Сейчас Злате и еще нескольким пациентам отделения клинической онкологии требуется противоопухолевый препарат «Космеген», который входит в протокол лечения при этом диагнозе и некоторых других опухолях. Всего необходимо собрать 567 000 рублей.

Ваша помощь Злате

04.10.24
З******в М.300 ₽
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