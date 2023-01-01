А что со званием «Почетный донор России» для доноров тромбоцитов?

Согласно Закону о донорстве, сдача тромбоцитов и любых других клеток крови учитывается при подаче заявки на звание «Почетный донор России» как кроводача.

Существующий Закон о донорстве вступил в силу в 2012 г., а изменения, внесенные в него в 2013 г., приравнивают сдачу клеток крови к кроводаче.

Цитируем закон: «Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) сорок и более раз, либо кровь и (или) ее компоненты двадцать пять и более раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови сорок раз, либо кровь и (или) ее компоненты менее двадцати пяти раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови шестьдесят и более раз, либо плазму крови шестьдесят и более раз, награждаются нагрудным знаком "Почетный донор России"».