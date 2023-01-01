А для тех, кто сдавал как цельную кровь, так и ее компоненты?

Согласно Закону о донорстве, сдача тромбоцитов и любых других клеток крови учитывается при подаче заявки на звание «Почетный донор России» как кроводача.

Цитируем Закон о донорстве с изменениями от 2013 г.: «Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) сорок и более раз, либо кровь и (или) ее компоненты двадцать пять и более раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови сорок раз, либо кровь и (или) ее компоненты менее двадцати пяти раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови шестьдесят и более раз, либо плазму крови шестьдесят и более раз, награждаются нагрудным знаком "Почетный донор России"».

Иными словами, для доноров цельной крови и клеток крови необходимо 40 донаций, для доноров плазмы — 60 донаций. Если же донор сдавал и кровь (или ее клетки, такие как тромбоциты), и плазму, то достаточно 40 донаций, если кроводач и цитодач среди них было не менее 25, и 60 донаций в противном случае.