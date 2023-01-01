Бесплатно ли достается кровь пациентам?

Независимо от того, сдавал ли донор кровь платно или безвозмездно, по закону кровь и компоненты крови предоставляются больным бесплатно.

К сожалению, в связи с хронической нехваткой крови и ее компонентов в больницах родственники больных иногда вынуждены искать доноров «с улицы». Официально эти люди считаются донорами-родственниками и не получают оплату от больницы, но в реальности они получают выплаты от родных больного. Это совершенно ненормальная ситуация как с медицинской, так и с этической точки зрения. Благодаря активности безвозмездных доноров в наших подопечных клиниках такие случаи крайне редки, и мы надеемся, что скоро они будут совсем исключены.