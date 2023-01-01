Безопасна ли для моего здоровья сдача крови?

В целом сдача крови безвредна для донора.

Во-первых, количество крови, взятой при донации, не критично для работы организма, и она довольно быстро восстанавливается. Во-вторых, доноры перед сдачей проходят медицинский осмотр. Если врачи считают, что сдача крови может быть вредна для донора, то он получит отвод (т.е. кровь у него не возьмут). Требования к здоровью донора в России чрезвычайно строги.

Донорство даже считается полезным. Так, доноры легче переносят кровопотери, например, после травм или операций: их организм «натренирован» компенсировать потерю части крови. У доноров более здоровая сердечно-сосудистая система и в среднем меньший риск инфаркта миокарда. Доноры регулярно проходят медицинское обследование — а значит, могут своевременно узнать о каких-то отклонениях от нормы и принять меры.

Однако восстановление организма после кроводачи происходит не мгновенно.

Основное неблагоприятное последствие сдачи цельной крови — это потеря эритроцитов, а следовательно, снижение уровня гемоглобина. Если вы склонны к анемии, то кровь сдавать не рекомендуется. Но, в принципе, это выясняется еще перед кроводачей, когда донору делают экспресс-анализ на гемоглобин: нормы по гемоглобину очень строгие, и если его уровень хотя бы на единицу ниже положенного, то кровь не возьмут.

Уровень тромбоцитов после тромбоцитафереза, как правило, восстанавливается довольно быстро. Но некоторые проблемы могут быть связаны с использованием цитрата натрия. Это вещество не позволяет донорской крови сворачиваться во время сдачи тромбоцитов; оно ускоряет и облегчает процесс афереза. Но недостаток применения цитрата в том, что он связывает кальций, и возникает риск «вымывания» кальция из костей. Поэтому во время сдачи тромбоцитов донору несколько раз делают укол глюконата кальция, а после нее рекомендуется некоторое время пить кальцийсодержащие витамины («Кальций Д3 Никомед», «Кальций Витрум»). Можно принимать и просто таблетки глюконата кальция, запивая их соком лимона. Кроме того, постоянным донорам советуют сдавать тромбоциты не слишком часто — скажем, раз в два-три месяца. Это связано и с риском возникновения так нвазываемой цитратной реакции: после многочисленных частых тромбоцитаферезов организм начинает плохо переносить попадание новых доз цитрата в кровь, что проявляется ухудшением самочувствия во время и после сдачи тромбоцитов.

Донорство гранулоцитов — более новая и редкая процедура в трансфузиологии, и пока влияние гранулоцитафереза на здоровье донора изучено не так подробно. У некоторых доноров вызывает беспокойство использование нейпогена для стимуляции костного мозга. Но врачи считают, что однократное применение этого стимулятора не приводит к отрицательным отдаленным последствиям для организма, хотя исследования на эту тему постоянно ведутся. Так, в журнале Transfusion (мартовский номер 2010 г.) проанализированы данные о состоянии здоровья доноров, более или менее систематически сдававших гранулоциты около десяти лет назад; по сравнению с контрольной выборкой у них не обнаружено значимой тенденции к возникновению каких-либо заболеваний, включая онкологические.

Некоторое время после гранулоцитафереза могут ощущаться небольшие боли в костях или недомогание, напоминающее простуду, но эти неприятные явления являются нормальной реакцией организма на стимуляцию костного мозга и быстро проходят. Более серьезные осложнения исключительно редки. Цитрат при гранулоцитаферезе не применяется (его заменяют гепарином), поэтому проблемы вымывания кальция нет.