Несколько советов:

Если нежелательные реакции на кроводачу и возникают, то чаще всего это бывает непосредственно после нее. Поэтому спокойно посидите после сдачи крови в течение 10-15 минут, не спешите. Можно выпить чаю. Не следует резко вставать.

Если вы почувствуете головокружение или слабость, обратитесь к медицинскому персоналу. Простейшие способы справиться с головокружением — либо сесть и опустить голову между колен, либо лечь и поднять ноги выше головы. Ни в коем случае не старайтесь «через силу» идти пешком или вести машину, если у вас кружится голова!

Воздержитесь от курения в течение часа после кроводачи.

Старайтесь избегать излишних физических нагрузок, включая ношение тяжестей, в течение суток.

Воздержитесь от употребления алкоголя в течение как минимум суток после кроводачи.

Старайтесь полноценно и регулярно питаться, употреблять повышенное количество жидкости в течение по крайней мере двух суток после кроводачи.

Профилактические прививки разрешаются не ранее чем через 10 суток после кроводачи.

Если прошло некоторое время после кроводачи и вы чувствуете себя хорошо, то в тот же день можно идти на работу, вести машину и вообще жить нормальной жизнью. Однако работоспособность может быть ниже обычной, поэтому не планируйте сдачу крови непосредственно перед зачетами, экзаменами, соревнованиями, окончанием ответственного проекта, в период особенно интенсивной работы. Избегайте перегрузок, поберегите себя. Вы сегодня спасли человеческую жизнь, можно и расслабиться!