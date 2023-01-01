Что нужно делать, чтобы скорее восстановиться?

После сдачи цельной крови ее полное восстановление происходит через 30-40 дней, однако скорость восстановления разных компонентов крови различна.

Быстрее всего восстанавливается плазма: в течение одних-двух суток общий объем крови становится прежним. Уровни лейкоцитов и тромбоцитов восстанавливаются за 5-6 суток, а эритроцитов — обычно за 4-6 недель.

Чтобы объем и состав крови быстрее нормализовались, рекомендуется первое время после кроводачи пить больше жидкости: чая, соков, морсов, минеральной воды. Необходимо правильное питание: для восстановления нормального уровня гемоглобина рацион донора должен быть богат белковой пищей (мясо, печень, рыба, яйца, бобовые). Полезны также гречневая крупа, свекла, яблоки, многие сухофрукты, зелень и т.п. Некоторым донорам советуют принимать железосодержащие витаминные комплексы в течение нескольких дней после кроводачи.

После тромбоцитафереза врачи советуют употреблять кальцийсодержащие витаминные препараты, поскольку при сдаче тромбоцитов используется цитрат, вымывающий кальций из организма. Простейшее средство — глюконат кальция; его рекомендуют принимать, запивая лимонным соком. Есть и хорошие импортные препараты, такие как «Кальций Д3 Никомед» и другие.