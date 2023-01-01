Что плохого в платном донорстве?

Ведь кровь нужная и ценная вещь, а значит, ее сдача должна хорошо оплачиваться!

Опыт очень многих стран показывает, что «качество крови» у платных доноров в среднем хуже, чем у безвозмездных. И это объяснимо. Ведь платный донор рассматривает сдачу крови просто как способ заработка — а значит, в среднем относится к ней менее ответственно, чем безвозмездный донор, и порой склонен умалчивать о постоянных и временных противопоказаниях.

Так, у платных доноров во много раз чаще обнаруживаются возбудители вирусных инфекций (включая вирусы гепатитов и даже ВИЧ), а значит, такая донорская кровь попросту опаснее для больных.

Многие спросят: «Ну и что же? Ведь если в крови есть возбудители инфекций, то это легко можно обнаружить на станции переливания крови в ходе обычных анализов — и в случае чего просто вылить зараженную кровь?». Но так ставить вопрос нельзя. Анализов, которые могли бы со стопроцентной вероятностью исключить любые инфекции, не существует. Так, например, после попадания ВИЧ в организм человека может пройти несколько месяцев до появления в крови антител к этому вирусу. До этого момента стандартные анализы на антитела к ВИЧ покажут отрицательный результат (так называемое серонегативное окно). Сходная ситуация и с вирусными гепатитами. А долгое выдерживание в «карантине» до повторной проверки донора возможно только для плазмы крови, но не для других ее компонентов.

Значит, для реципиента (получателя) крови всегда есть некоторый риск заражения, который при переливании от платного донора увеличивается. Да и для станции переливания забор крови, которую впоследствии придется утилизировать как непригодную, представляет дополнительную и нежелательную нагрузку.

При этом мы понимаем, что у людей могут быть разные обстоятельства. Нельзя огульно осуждать всех, кто сдает кровь за деньги. Но мы считаем, что для блага больных необходимо постепенное вытеснение платного донорства безвозмездным. Во многих развитых странах оно уже произошло.