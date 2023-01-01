Что такое донорство костного мозга?

Чем оно отличается от донорства крови?

Для лечения некоторых тяжелых заболеваний применяется процедура трансплантации костного мозга (ТКМ). Необходимость в такой операции может возникнуть при лечении лейкозов, других опухолевых заболеваний, апластической анемии, некоторых генетических болезней.

Донорство костного мозга заключается в том, что человек предоставляет небольшую часть своего костного мозга для пересадки больному. Костный мозг — это полужидкое вещество внутри костей человека, играющее ключевую роль в выработке клеток крови. В ходе взятия материала для трансплантации донору вводят лекарство для анестезии, делают проколы тазовой кости специальной иглой и набирают в шприц нужную порцию костного мозга. Используется и другая методика: для трансплантации можно не забирать у донора костный мозг как таковой, а собирать определенные клетки (так называемые гемопоэтические стволовые клетки), находящиеся в циркулирующей по сосудам крови. В обоих случаях организм донора в течение недолгого времени восстанавливается после взятия материала для трансплантации. Ущерба для здоровья донора нет, осложнения крайне редки.

Донор костного мозга подбирается по признаку так называемой тканевой совместимости с больным. Это означает, что определенные белки на поверхности клеток (белки, входящие в состав так называемого HLA-комплекса) должны у донора и больного совпадать полностью или почти полностью. Иначе неизбежны тяжелые иммунные осложнения после трансплантации. Напротив, совпадение группы крови и резус-фактора у донора и пациента при этом не обязательно.

Прежде всего донора костного мозга пытаются подобрать среди родственников больного — поскольку совместимость определяется генетически, то вероятность найти совместимого донора выше всего среди братьев и сестер больного. Но если в семье пациента поиск не приведет к успеху, а трансплантация от неполностью совместимых родственных доноров не показана, то может возникнуть необходимость в поиске неродственного донора.