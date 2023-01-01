Что такое донорство пуповинной крови?

Для трансплантации может использоваться не только донорский костный мозг или стволовые клетки, взятые из периферической крови.

Сравнительно новая технология — использование крови, взятой из сосудов плаценты и пуповины после рождения ребенка. Полученная таким образом пуповинная кровь обычно содержит достаточное количество гемопоэтических стволовых клеток, чтобы ее можно было использовать в качестве материала для трансплантации.

Сейчас широко рекламируют сохранение пуповинной крови родившегося ребенка — с тем, чтобы иметь возможность использовать ее для вливания (аутотрансплантации) самому этому ребенку в случае возникновения каких-то серьезных проблем с его здоровьем в будущем. Для этой цели на коммерческой основе работают многочисленные банки пуповинной крови. Впрочем, многие специалисты считают, что развитие подобной сети платных банков не очень целесообразно с медицинской точки зрения.

Но появляются и бесплатные банки, куда люди могут безвозмездно сдавать пуповинную кровь после рождения своего малыша, чтобы она в дальнейшем использовалась для неродственных трансплантаций другим детям. Так, в Москве есть Царицынский банк пуповинной крови от департамента здравоохранения г. Москвы. К сожалению, он пока работает только с несколькими роддомами. Если тот роддом, который вы для себя выбрали, входит в их число, то вам предложат заполнить форму информированного согласия на донорство пуповинной крови. И если вы согласитесь, а анализы покажут отсутствие инфекций, то после родов пуповинную кровь соберут, возьмут в банк на хранение и смогут в дальнейшем при необходимости использовать для неродственных пересадок. Активно работает также аналогичный банк в Самаре.

Кровь как из московского, так и из самарского банка неоднократно успешно использовалась для неродственных пересадок. Но все же эта технология не очень распространена в России.