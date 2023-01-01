Что такое группа крови и резус-фактор?

Кровь разных людей отличается, и очень важно, чтобы донорская кровь была совместима с кровью пациента. Иначе переливание может не спасти, а погубить человека.

Прежде всего проверка совместимости производится по группе крови. Ее определяют молекулы двух различных видов, которые могут присутствовать на поверхности красных клеток крови (эритроцитов). Эти молекулы-антигены условно обозначаются A и B, и в зависимости от их присутствия на эритроцитах различают четыре группы крови:

первая (I), которую также обозначают O (нет ни А, ни В);

вторая (II) — есть только А;

третья (III) — есть только B;

четвертая (IV) — есть и А, и В (AB).

В нашей стране самые распространенные группы — первая и вторая, самая редкая — четвертая. Сейчас переливания крови в подавляющем большинстве случаев производятся «группа в группу», то есть от донора с точно такой же группой крови, как и у больного.

Еще одна важная характеристика крови — так называемый резус-фактор (Rh). Обычно, говоря о резус-факторе, учитывают наличие на эритроцитах так называемого антигена D. Если соответствующий белок-антиген присутствует на эритроцитах крови, то говорят, что человек резус-положителен (Rh+), если нет — то резус-отрицателен (Rh-). Но при анализах крови донора обязательно определяют и другие клинически значимые антигены этой системы: C, c, E, e.

Подавляющее большинство людей резус-положительны — около 85%. При переливании очень важно, чтобы эритроциты от резус-положительного донора не перелили резус-отрицательному реципиенту. Это крайне опасно, так как может (особенно при повторных переливаниях) вызвать гемолиз — разрушение красных клеток крови.

Когда называют группу крови человека, то обычно учитывают и резус-фактор. Говорят, например, о первой положительной или четвертой отрицательной группе.