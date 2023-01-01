Что такое келл?

Сейчас донорскую кровь проверяют не только на групповую (ABO) и резус-принадлежность, но и на присутствие так называемого келл-антигена K1.

Речь идет об определенной молекуле, которая может присутствовать или не присутствовать на поверхности красных клеток крови (эритроцитов), аналогично резус-фактору. Никакого вреда для здоровья от присутствия келл-антигена нет.

Переливание эритроцитов от келл-положительного донора келл-отрицательному больному может вызвать серьезные осложнения — точно так же, как при переливании эритроцитов от резус-положительного донора резус-отрицательному больному. Но, в отличие от ситуации с резус-фактором, подавляющее большинство людей (в России — более 90%) келл-отрицательны. Соответственно, эритроциты от келл-положительных доноров редко бывают пригодны для переливания больным, и таким донорам рекомендуется донорство плазмы крови (или других компонентов крови, не содержащих эритроцитов).

Чтобы узнать, можете ли вы быть донором, если вы келл-положительны, свяжитесь с тем учреждением, где вы хотите сдавать кровь, или проконсультируйтесь у наших координаторов по донорам: 7 (495) 517-22-86; +7 (495) 585-85-37; +7 (925) 081-15-82.