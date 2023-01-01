Я могу получить вместо дня сдачи выходной в другой день?

О дополнительных днях отдыха. В соответствии с ч. 3 ст. 186 ТК РФ, «в случае сдачи крови…в выходной день…работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха». Также в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ «после каждого дня сдачи крови… работнику предоставляется дополнительный день отдыха». Таким образом, в случае сдачи вами крови в выходной день работодатель обязан предоставить Вам два дополнительных дня отдыха.

O порядке использования дополнительных дней отдыха. ТК РФ предусматривает использование дней отдыха в течение года со дня сдачи крови либо присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску. Но при этом, конечно, желательно, чтобы работник заблаговременно согласовал с работодателем конкретные дни отдыха, а не ставил его перед фактом своего отсутствия на работе.