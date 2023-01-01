Где можно сдать кровь за плату?

Правда ли, что безвозмездные доноры тоже в реальности получают деньги?

Фонд «Подари жизнь» не занимается вопросами платного донорства. Мы прикладываем усилия для развития безвозмездного донорства крови. Перечень ситуаций, когда по закону допускается платное донорство, приведен в документах Минздрава.

Безвомездные доноры должны обеспечиваться питанием. Но в ряде случаев вместо компенсации за питание им выдается ее денежный эквивалент (хотя последние постановления и приказы ограничивают эту практику). Предоставление денежной компенсации за питание не считается оплатой донорства, то есть донор по-прежнему считается безвозмездным.

Кроме того, в определенных регионах и в определенные периоды могут быть местные стимулирующие выплаты для безвозмездных доноров.