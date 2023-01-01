Где я могу больше узнать о сдаче крови?

Российская ассоциация трансфузиологов — сайт Службы крови России. Здесь можно получить информацию о донорстве в различных регионах России, узнать научные новости трансфузиологии, задать вопрос специалисту и т. д.

«Служба крови» — сайт Государственной программы развития добровольного донорства. Крупнейшая база-справочник по станциям переливания крови России, источник другой информации о донорстве.

«Росплазма» — сайт, посвященный вопросам донорства плазмы и центрам плазмодачи Приволжского федерального округа.