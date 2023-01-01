Где я могу больше узнать о сдаче крови?

Российская ассоциация трансфузиологов — сайт Службы крови России. Здесь можно получить информацию о донорстве в различных регионах России, узнать научные новости трансфузиологии, задать вопрос специалисту и т. д.
«Служба крови» — сайт Государственной программы развития добровольного донорства. Крупнейшая база-справочник по станциям переливания крови России, источник другой информации о донорстве.
«Росплазма» — сайт, посвященный вопросам донорства плазмы и центрам плазмодачи Приволжского федерального округа.
Станция переливания крови департамента здравоохранения г. Москвы (Центр крови имени О.К. Гаврилова) — часы работы станции, информация о правовом регулировании донорства, ответы на многочисленные вопросы, которые возникают у доноров.