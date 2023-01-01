Хочу стать донором, но боюсь заразиться во время сдачи крови

Реальна ли такая опасность?

Нет. Все инструменты, иглы и системы переливания, используемые сейчас в трансфузиологии, — одноразовые и сразу после использования утилизируются. Вероятность заражения донора какой-либо инфекцией на станции переливания крови ничуть не выше, чем вероятность заразиться чем-то при обычном посещении поликлиники.

«Начинающие» или потенциальные доноры часто путают риск заражения донора с риском заражения реципиента, т. е. того больного, который получает донорскую кровь. Ведь если сам донор болен чем-то, то он действительно может заразить своего реципиента различными заболеваниями, передающимися через кровь. Именно с этим связаны и необходимость тщательного обследования донора, и большой список противопоказаний.