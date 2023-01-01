Из каких компонентов состоит кровь?

Эритроциты (красные кровяные клетки) отвечают за транспортировку кислорода от легких к органам человека. Именно эритроциты содержат ярко-красный гемоглобин — железосодержащий белок, который в легких присоединяет к себе кислород из вдыхаемого воздуха, а затем постепенно отдает его органам и тканям других частей тела.

Лейкоциты (белые кровяные клетки) обеспечивают иммунитет, то есть способность организма бороться с инфекциями. Есть разные виды лейкоцитов. Некоторые из них непосредственно уничтожают проникшие в организм бактерии и другие чужеродные клетки, а другие участвуют в выработке антител — специальных молекул, также нужных для борьбы с инфекциями.

Тромбоциты (кровяные пластинки) отвечают за свертываемость крови, то есть помогают организму останавливать кровотечение. Если кровеносный сосуд поврежден, то у места этого повреждения постепенно возникает сгусток крови, а затем «корочка», и кровотечение прекращается. Без тромбоцитов (а также целого ряда веществ, содержащихся в плазме крови) сгусток не образуется, и любая ранка или, например, носовое кровотечение может привести к большой кровопотере.